Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da chuva

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande foi suspensa na manhã desta terça-feira, 14, devido à forte chuva que atinge Salvador. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) chegou a realizar as três primeiras travessias do dia, mas decidiu suspender o serviço por causa dos ventos fortes e das ondas de até 2 metros de altura na baía.

Ainda de acordo com a Astramab, o serviço não será mais retomado hoje. Já as linhas que ligam Salvador a Morro de São Paulo serão feitas com conexão em Itaparica, com os catamarãs saindo do Terminal Náutico e atracando na ilha, onde os passageiros desembarcam e fazem o percurso de ônibus até a Ponta do Curral (Valença). De lá, eles atravessam de lanchas para o Morro.

