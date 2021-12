Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da chuva

Quem precisa viajar por transporte marítimo também enfrenta as consequências do temporal que atinge Salvador e região neste fim de semana. A travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa neste sábado, 7, sem qualquer previsão de ser retomada neste mesmo dia devido ao mar agitado.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), também por conta do tempo chuvoso, estão suspensas neste sábado as operações das escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos.

No entanto, a travessia Salvador-Morro de São Paulo fará conexões em Itaparica. Os catamarãs vão sair do Terminal Náutico e atracar em Itaparica, de onde os passageiros pegam ônibus até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a pequena travessia até o Morro de São Paulo em lanchas rápidas. Os próximos horários saindo de Salvador são 10h30, 13h e 14h30.

Outra opção é o Sistema Ferry-Boat. Neste caso, os passageiros com destino a Morro de São Paulo são transportados até o Terminal de Bom Despacho, via ferry, de onde farão o mesmo percurso de ônibus até a Ponta do Curral. A Astramab informa que com conexão a viagem entre a capital e o Morro de São Paulo fica com duração média de 3 horas e meia, ou, uma hora a mais em relação ao percurso direto.

