Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa pelo segundo dia

A travessia marítima Salvador-Mar Grande continua suspensa nesta quarta-feira, 15, devido às condições desfavoráveis de navegação na Baía de Todos-os-Santos. O serviço está suspenso desde terça, 14.

Segundo informações da Associação de Transportadores Marítimos (Astramab), responsável pelo translado, a chuva que cai sobre a cidade deixa o mar agitado, com ventos fortes e ondas de até 3 metros, impossibilitando as operações com segurança.

Ainda conforme a Astramab, a travessia Salvador-Morro de São Paulo segue operando com conexão na Ilha de Itaparica, por força das condições impróprias de navegação no percurso entre a capital baiana e a Ilha de Tinharé.

Com isso, os catamarãs irão sair normalmente do Terminal Náutico, no Comércio, com destino ao Terminal Bom Despacho. De lá, os passageiros irão seguir de ônibus até a Ponta do Curral (Valença) e depois de lancha pequena para Morro.

