Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa pelo 3º dia

A travessia marítima Salvador-Mar Grande continua suspensa nesta quinta-feira, 16, pelo terceiro dia consecutivo, devido às condições desfavoráveis de navegação na Baía de Todos-os-Santos. O serviço está suspenso desde terça, 14.

Segundo informações da Associação de Transportadores Marítimos (Astramab), responsável pelo translado, não existe nenhuma previsão para o sistema voltar a funcionar hoje.

Também seguem sem funcionar as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. Já a linha Salvador e Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica.

A Astramab informa que os catamarãs que seguem para Morro de São Paulo zarpam do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, com destino à Ilha de Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e de lá atravessam para Morro.

