Trânsito de Salvador registra 6 acidentes com 4 feridos

Seis acidentes com quatro feridos foram contabilizados em Salvador desde o início da manhã desta quarta-feira, 18.

Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o último aconteceu por volta das 18h30, na av. Ulysses Guimarães em São Marcos, envolvendo colisão de dois carros. Ninguém ficou ferido.

Por causa da chuva que atinge a capital baiana,a Transalvador também registrou vários pontos de alagamentos. Com isso, o trânsito ficou congestionado em algumas regiões da cidade.

Durante a manhã e começo da tarde, o metrô apresentou problemas técnicos e deixou passageiros presos. A assessoria CCR Metrô informou que houve uma falha elétrica em uma via do trecho da Linha 1, entre a Bonocô e Lapa. O problema fez o trem parar no meio do trajeto.

