O sistema de alerta e alarme por conta das chuvas em Salvador foi acionado pela primeira vez nesta sexta-feira, 20. A medida serve para chamar a atenção dos moradores das localidades de Bom Juá para o risco de acidentes em decorrência do mau tempo.

Pelo protocolo, o alerta deve ser acionado quando acumula 150 mm de chuva em 72 horas, o que ocorreu às 10 horas desta sexta em Bom Juá. De acordo com a prefeitura, a sirene também deve ser acionada nas próximas horas na Vila Picasso, em São Caetano, onde já choveu 147,8 mm nos últimos três dias.

"É preciso acionar o sistema. Pode ser que não aconteça nada. No entanto, a partir da prevenção, vamos proteger melhor as vidas dos soteropolitanos", explicou o prefeito ACM Neto. Ele destaca que essas são as áreas de maior risco de deslizamento de terra ou desabamento de imóvel por conta da ocupação irregular de encostas.

Após as sirenes serem acionadas, é iniciado o processo de evacuação das comunidades, com o deslocamento dos moradores para áreas públicas previamente estabelecidas. No caso de Bom Juá, a comunidade ficará abrigada temporariamente na Escola Municipal ACM, na rua do Ocidente. Enquanto isso, o governo municipal dará assistência aos moradores.

Desde a instalação em 2016, as comunidades foram treinadas para saber como agir nesses momentos.

Sistema de alerta é acionado pela 1ª vez por conta da chuva | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo