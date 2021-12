Sirene de alerta é acionada durante a madrugada no Alto da Terezinha

Com objetivo de preservar vidas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou, na madrugada desta sexta-feira, 9, sirene de alerta de deslizamento de terra no bairro do Alto da Terezinha, no Subúrbio de Salvador. Apesar do sinal sonoro, emitido por volta de 01h15, moradores da localidade não deixaram os imóveis. A quinta-feira, 8, foi marcada por altos acumulados de chuva na capital baiana.

Segundo o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, "as pessoas precisam entender a necessidade de evacuação". Para dar suporte às famílias, servidores municipais acompanharam o procedimento de alerta no Alto da Terezinha e Mamede.

"Equipes da Defesa Civil de Salvador estão em campo realizando vistorias solicitadas pelo telefone 199, e também procedendo as inspeções previstas no Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) nas regiões dotadas do Sistema de Alerta e Alarme", explicou, ontem, o gestor da Codesal.

De acordo com o órgão, o fenômeno que atinge o oceano Atlântico é causado por uma alongada da pressão atmosférica baixa, o que pode ocasionar chuvas mais frequentes.

Para o final de semana, a previsão é de chuvas moderadas a fortes com riscos para alagamentos e deslizamentos de terra. Não se descarta a possibilidade de acumulados de chuva expressivos em alguns pontos da capital baiana.

