Seman aguarda retirada de poste e fiação próximo à cratera

As obras de reparo na cratera provocada por conta da chuva na rua Leonor Calmon, na Cidade Jardim, em Salvador, devem prosseguir após a chegada de uma equipe da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) nesta sexta-feira, 10. O buraco surgiu devido a danos na rede de drenagem de água de chuva.

De acordo com as informações da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), as equipes de reparos continuam atuando na cratera e aguarda a chegada da Coelba para fazer as transferências do cabo de energia e a transferência do poste, que fica ao lado do buraco.

Uma equipe formada por 56 técnicos da Comissão de Defesa Civil de Salvador, da Seman e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana trabalham juntos desde quarta-feira, 8, para sanar o problema, quando surgiu uma fissura no local.

Ainda de acordo com o órgão, a cratera surgiu da fissura depois que canos dentro de um buraco do prédio que está sendo construído ao lado causou o escorrimento da areia durante a chuva.

Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) informa que a manutenção é de responsabilidade da Prefeitura de Salvador. A empresa diz ainda que o incidente provocou o rompimento de uma tubulação auxiliar da rede de esgotamento sanitário da rua e que, como ainda há risco de desabamento na área, espera uma intervenção da prefeitura para poder reparar a rede.

Sobre a cratera, o fato é contestado pela Seman, que afirma que "não ter mais risco de aumentar de tamanho, pois não está chovendo". Além disso, o órgão informou que as obras já estão sendo realizadas no local.

