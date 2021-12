Salvador registra 277 ocorrências devido às fortes chuvas

Cerca de 277 ocorrências foram registradas em Salvador até as 19h desta quinta-feira, 11, devido às fortes chuvas. O último boletim divulgado pela Defesa Civil (Codesal), mostrou que a região mais atingida foi a do Tancredo Neves, no Cabula, com 63 ocorrências.

Em segundo lugar, está a região de Itapuã/Ipitanga, com outras 60 ocorrências. Em seguida, aparecem o subúrbio e as ilhas, que passaram por mais 48 danos, junto a Brotas e centro da cidade, com 21.

De todas as situações, a mais frequente foi a de imóveis alagados ou prestes a alagar. Os deslizamentos e as ameaças de deslizamentos também foram recorrentes na capital, sobretudo, na parte Tancredo Neves, que enfrentou 15 deslizamentos de terra.

A chuva e os ventos devem continuar com menos intensidade nos dois próximos dias e aumentar no domingo, 14, e terça, 16. A central de emergência da Codesal funciona em regime de plantão 24h e disponibiliza o número 199 para o registro de ocorrências.

