Queda de árvores causa bloqueios em duas vias de Salvador

Parte do viaduto de acesso à Federação foi interditada após galhos de uma árvore cair na manhã desta quarta-feira, 25. O mesmo bloqueio ocorreu na rua da Polêmica, devido à queda de uma árvore. As duas situações foram provocadas pela chuva que atinge a capital baiana desde a noite desta terça, 24.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a primeira ocorrência foi registrada por volta de 0h20, na Federação. Por lá, equipes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) já trabalham para retirar os galhos que atingiram a fiação, no lado direito da via. Não há informações se o fornecimento de eletricidade do bairro foi afetado.

De acordo com o órgão municipal, por conta da interdição parcial do viaduto, o tráfego está complicado até as imediações da praça João Mangabeira, nos Barris.

Polêmica

A outra via que teve interdição foi a rua da Polêmica, que liga a avenida ACM ao bairro de Brotas. Este bloqueio não causa interferência no tráfego, conforme a Transalvador.

Contudo, há lentidão observada até a região do Lucaia, por conta de trechos alagados. Motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela região.

