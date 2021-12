Obras de reparo na cratera são reiniciadas na Cidade Jardim

A Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) reiniciou, no final da manhã desta sexta-feira, 10, as obras de reparo na cratera da rua Leonor Calmon, em Salvador, após a chegada da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) ao local. O buraco foi aberto na via durante as chuvas desta quinta-feira, 9, após as paredes de uma fissura desabarem, formando a cratera.

Os técnicos da Companhia eram esperados para fazer as transferências do cabo de energia e do poste que fica ao lado do buraco. Desta forma, os demais profissionais de manutenção podem trabalhar no restauro da cratera em segurança, de acordo com a assessoria de comunicação da Seman.

A Coelba informou que as equipes do órgão estão trabalhando onde foi aberto o buraco desde à noite de quinta, na relocação da rede que atende a área e que os técnicos já estão no local na manhã desta sexta. Um caminhão do órgão ficou na obra durante a madrugada, sustentando o poste para não cair.

A segunda parte da recuperação do buraco começou e só deve parar quando as obras estiverem acabadas. Ainda segundo a assessoria da Seman, a pedido do prefeito, o órgão só sai de lá depois que fechar o buraco.

