Mau tempo deve continuar em Salvador nos próximos dias

A previsão do tempo nesta terça-feira, 14, é de nublado com chuva durante todo o dia. Segundo a meteorologista Cláudia Valéria da Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital baiana amanheceu com uma mínima de 20.4º C e ventos moderados, com registro de rajada de 45 quilômetros por hora.

"O mau tempo deve continuar nos próximos dias. Isso se deve à convergência de umidade por conta da chegada do inverno, que ocorre na próxima semana", afirmou ela, dizendo que a temperatura deve variar, ao longo da semana, entre 22º C e 28º C. Nesta terça, a máxima deve ser de 26º C.

Devido ao tempo fechado, alguns pontos da capital baiana, como nas avenidas San Martin, Contorno e Bonocô, apresentaram alagamentos nesta manhã, atrapalhando a vida de motoristas. Já o vento forte causou a interrupção no fornecimento de energia em parte de Piatã e em Alphaville. O serviço foi normalizado por volta das 9h30.

Quem passou pela orla de Salvador, em especial na região do Rio Vermelho e do Costa Azul, pode ver o reflexo da chuva na água do mar e na areia, que apresentam muito lixo e água com uma cor escura. Por conta disso, é recomendável que os banhistas evitem tomar banho de mar durante o período chuvoso.

No Costa Azul, muito lixo é visto no mar e na areia da praia (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Lixo no mar do Costa Azul (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Marinha

Por conta do mau tempo, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), informou que a previsão é de ventos fortes com intensidade superior aos 50 km/h, até as 9h desta terça, e de mar grosso com ondas de 3 a 4 metros até as 21h.

Por conta disso, um aviso de ressaca prevê ondas de até 3,5 metros para a área litorânea desde São Tomé (RJ) até Salvador.

adblock ativo