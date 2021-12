Empresas de manutenção ficam de prontidão 24 horas

A prefeitura de Salvador acionou 14 empresas que prestam serviço ao município na área de infraestrutura e manutenção para ficarem de prontidão 24 horas, com capacidade total, enquanto durarem as chuvas.

Duas delas já começaram a trabalhar, segundo o prefeito ACM Neto, na recuperação da avenida Juracy Magalhães Júnior - onde um barranco deslizou e atingiu duas pessoas que estavam em um ponto de ônibus - e na rua Leonor Calmon, bairro de Cidade Jardim, onde um buraco aberto na pista quase engoliu um carro.

Estas foram as duas ocorrências mais graves provocadas pela chuva, de acordo com Neto. Serviços de micro e macrodrenagem, tapa-buracos, limpeza de canais e pavimentação serão realizados após a estiagem.

Conforme o prefeito, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) também acionou as prestadoras de serviços do órgão para liberar as vias e colocar lonas em encostas.

A remoção de famílias das áreas de risco será feita pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza. Espaços públicos serão usados como abrigo e o aluguel social pago às famílias afetadas, enquanto houver chuva, afirmou Neto.

Ele falou, ainda, dos investimentos preventivos e minimizou os impactos da chuva. "Diante de 100 mm em duas horas [medição da Codesal] qualquer cidade do planeta ficaria assim", disse.

