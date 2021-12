Embasa desmente boatos e afasta risco de rompimento da barragem de Pituaçu

Contrariando informações que circulavam na internet, a Embasa informou que não existe de rompimento da barragem de Pituaçu, na região do Bate Facho no Imbuí, em Salvador. O órgão afirma que "afasta qualquer risco de rompimento" da estrutura.

De acordo com a embasa, a barragem encontra-se com sua estrutura física em completa integridade e o nível da água acumulada no reservatório é monitorado a cada cinco minutos.

Além disso, a empresa também comunicou que não houve acionamento das sirenes do sistema de alerta que está sendo implantado na comunidade do Bate Facho.

adblock ativo