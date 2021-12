Em Salvador, chuva provoca 6 ocorrências nesta segunda, 28

Em função da chuva, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou seis ocorrências na manhã desta segunda-feira 28. Segundo o órgão, houve uma ameaça de desabamento, dois deslizamentos de terra, duas infiltrações e uma orientação técnica.

O bairro com maior quantidade de chuva foi Mussurunga, com 74,6 mm nas últimas 72 horas, em seguida, os bairros de Cosme de Farias e Palestina, que registram 73,7 mm e 65,6 mm, respectivamente.

A Codesal segue com plantão de 24 horas. Porém, devido a crise de desabastecimento causada pela greve dos caminhoneiros, as vistorias consideradas ordinárias estão ocorrendo com menor frequência, pois é tido como prioridade, os casos mais urgentes.

As solicitações devem ser feitas pelo telefone gratuito 199. A previsão é que chova em Salvador até o dia 10 de junho.

