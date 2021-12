Dilma se solidariza e disponibiliza apoio após chuvas

Em ligação para o governador Rui Costa no início da noite desta segunda-feira, 27, a presidente Dilma Rousseff manifestou solidariedade às vítimas da forte chuva que atingiu Salvador e também garantiu apoio ao estado.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado da Bahia (Secom), a presidente colocou à disposição o Exército para resgate, e informou que o ministro da Integração, Gilberto Occhi, vai estar em Salvador nesta terça-feira, 28, fazendo um sobrevoo das áreas atingidas pela chuva em Salvador. Rui, após o contato da presidente, telefonou para o prefeito de Salvador ACM Neto e fez um convite para estar no voo e visitar as áreas atingidas.

"Neste momento de profunda dor, me solidarizo com as famílias das vítimas das chuvas e continuo me colocando à disposição do prefeito ACM Neto e de todas as cidades castigadas pela chuva para ajudar na articulação com o governo federal", disse Rui Costa.

Ainda de acordo com a nota, uma das principais ações do governo do estado em Salvador é a construção de 98 contenções de encostas que totalizam R$ 156 milhões em diversas áreas de risco da capital.

Em seu gabinete, o governador colocou a infraestrutura do Estado à disposição da Prefeitura Municipal de Salvador e monitorou todas as ações de atendimento às vítimas realizado pelo Corpo de Bombeiros. O governador também coordenou as ações junto às polícias Militar, Civil, Departamento de Política Técnica e Defesa Civil do Estado.

