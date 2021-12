Deslizamento de terra interdita via no Jardim Apipema

As fortes chuvas que castigam Salvador resultaram na queda de um muro após deslizamento de terra, na tarde desta quinta-feira, 11, no Jardim Apipema, em Salvador. Conforme a Defesa Civil (Codesal), a estrutura possuía extensão de aproximadamente dez metros.

Por causa dos escombros, o trânsito ficou interditado na rua Plínio Moscoso. A previsão de liberação da via era até a conclusão da retirada do material pela Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb).

Os motoristas que costumam passar pelo local têm como opção de tráfego acessar a rua Juiz Rosalvo Torres e, então, a rua Desembargador Baldoíno Andrade.

Pontos de Alagamento

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o clima chuvoso presente na capital baiana provocou alagamentos em algumas áreas da cidade.

Uma dessas regiões foi a avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, sentido Shopping da Bahia. Outro local afetado pela chuva foi a rua da Indonésia, sentido Campinas, próximo à Estação Pirajá.

Além dessas localidades, a praça Lord Cochrane, na subida do Garcia, e os dois sentidos da avenida Garibaldi, estão com o trânsito afetado em decorrência do alagamento. Há pontos alagados também na avenida Sabino Silva, sentido Centenário, e rua Adhemar de Barros, sentido Ondina.

O fluxo de veículos também seguiu congestionado na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), nas proximidades do Walmart, sentido Rio Vermelho; avenida Dom João VI, nos dois sentidos; e na avenida Jequitaia, antes do ferryboat.

