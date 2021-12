Chuva provoca transtornos no trânsito; motorista fica ferido em Itapuã

Problemas em semáforos e no asfalto, deslizamentos de terra e uma colisão entre quatro veículos foram alguns dos transtornos no trânsito que marcaram a manhã chuvosa deste sábado, 7, em Salvador. Com o elevado número de ocorrências, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) pede cautela aos motoristas em relação às pistas molhadas e aos pontos de alagamento na capital.

Na avenida Dorival Caymmmi, em Itapuã, pouco depois das 8h, um motorista que trafegava no sentido aeroporto, próximo às dunas, colidiu com outros dois carros, subiu o canteiro da via e atingiu outro veículo que trafegava no sentido contrário. O homem, cujo nome não foi revelado, foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) com um corte profundo na cabeça, segundo informação de populares.

O outro motorista, que seguia na pista contrária, foi atendido pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU), mas seu estado de saúde é desconhecido.

De acordo com a Transalvador, a via não está interditada, mas enfrenta restrição de passagem. Devido à situação dos veículos atingidos pelo acidente na via, os ônibus que circulam na região precisam subir no canteiro. Já os veículos de pequeno porte conseguem passar pela lateral.

No Viaduto das Pitangueiras, em Brotas, a terra cedeu, provocando um pequeno prejuízo na lateral. O local não está interditado. Próximo à região, o asfalto localizado depois do Dique do Tororó, antes da Ladeira dos Galés, se soltou. Uma das faixas foi interditada pela Transalvador.

A interdição de vias também ocorre na avenida Luís Eduardo Magalhães, logo depois do túnel, onde uma árvore caiu. De acordo com a Transalvador, equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) estão no local fazendo a poda.

Pedestres e motoristas devem ficar atentos a semáforos com problemas ou apagados na orla de Itapuã e na Boca do Rio, próximo à antiga sede do Bahia. O problema também acontece nos equipamentos da Cidade Baixa, em frente ao Elevador Lacerda.

