Chuva provoca deslizamento de terra e queda de árvore

A chuva que atinge a capital baiana desde a madrugada desta quarta-feira, 18, provocou um deslizamento de terra no Engenho Velho de Brotas e causou a queda de uma árvore na Boca do Rio. Não houve feridos em nenhuma das ocorrências.

Segundo a Defesa Civil (Codesal), o deslizamento aconteceu na avenida Caravelas e a queda da árvore foi na Estrada do Curralinho. Conforme o órgão, as equipes atuam na Operação Chuva 2018 no plantão de 24 horas.

Solicitações podem ser feitas pelo número 199.

