Chuva deve permanecer até a próxima terça-feira

De acordo com as previsões meterorológicas, o tempo deve permanecer nublado e chuvoso até a próxima terça-feira. A previsão para esta segunda-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia, podendo ocorrer chuva a qualquer hora. A máxima é de 29° e a mínima de 23°. A terça-feira também será de céu nublado durante o dia e a previsão é de chuva à noite. O tempo volta a melhorar na quarta-feira. A previsão é de sol o dia todo, mas deve ocorrer pancadas de chuva durante a noite. A máxima é de 30º e a mínima de 24º.

