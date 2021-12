Chuva causa transtornos em Salvador e muda nível de atenção, informa Codesal

A chuva intensa que atinge Salvador desde a noite desta sexta-feira, 6, causa transtornos em diversos pontos da cidade. Alagamentos, deslizamentos de terra, e até mesmo uma colisão entre quatro veículos já foram registrados na capital baiana durante as primeiras horas do temporal.

Com a chuva, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informa a mudança do nível de atenção na capital baiana, devido ao voluime acumulado de 80 mm. A previsão é de que o tempo chuvoso se estenda pelas próximas 24 horas.

Segundo boletim divulgado pela Codesal, até as 8h45 da manhã deste sábado, 7, já foram registradas 15 ocorrências, distribuídas nos bairros do Centro/Brotas, Cidade Baixa, Cabula/Tancredo Neves, Pau da Lima e Valéria. O alagamento de imóvel foi o principal tipo de situação, com quatro casos.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macedo, alertou que a sirene do bairro Sete de Abril seria acionada por volta das 9h, para uma simulação de evacuação na região. De acordo com ele, apesar da simulação, a localidade já recebeu mais de 80mm de chuva, em cerca de 12h, o que pede uma atenção especial do órgão.

Até as 7h44 da manhã deste sábado, a região já tinha quatro solicitações relacionas ao temporal. Além de Sete de Abril, nas últimas 72 horas, três áreas com sirenes ficaram acima dos 80,0 mm: Bosque Real - Sete de Abril (94,2 mm), Moscou – Castelo Branco (92,2 mm) e Bom Juá (80,4 mm).

