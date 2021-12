Chuva causa transtornos em Salvador e afeta trânsito

A chuva que atinge Salvador nesta quarta-feira, 21, causa transtornos na cidade. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), foram registradas 46 ocorrências em 35 bairros até as 11 horas desta quarta.

Sete imóveis alagaram nos bairros de Ondina, Rio Vermelho, Santa Cruz, Cosme de Farias e no Engenho Velho da Federação. A Codesal também contabiliza dez ameaças de desabamento de casa sendo eles no Pau Miúdo, Barra, Valéria, Alto do Cabrito, Brotas, Engenho Velho de Brotas, Daniel Lisboa, além do São Gonçalo do Retiro, Marechal Rondon e no Centro Histórico.

Um muro corre risco de desabar no Jardim Apipema. Conforme o órgão, tiveram dois deslizamentos de terra em Águas Claras e em Tancredo Neves e 12 ameaças nos bairros de Nova Brasília do Aeroporto, Tororó, Fazenda Grande do Retiro, Caixa D'Água, Cabula VI, Cajazeiras XI, além de Saramandaia, Barreiras, Matatu de Brotas, Pirajá e em Campinas de Pirajá.

Uma árvore caiu no Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, e outras três correm risco de cair no São Gonçalo do Retiro, Chame-Chame, e no Engenho Velho de Brotas. Não houve registro de feridos em nenhuma das ocorrências.

Transito

A chuva também causou transtornos no trânsito nas principais ruas e avenidas de Salvador. Os condutores devem redobrar a atenção na avenida Heitor Dias para quem segue para a Rótula do Abacaxi; na rua Cônego Pereira, sentido Sete Portas e na avenida Bonocô, próximo a concessionária Cresauto, por conta da pista alagada.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), há trechos alagados também na avenida Juracy Magalhães, um pouco antes do Cidade Jardim, sentido Lucaia; na rua da Paciência (Rio Vermelho), sentido Barra; na avenida Vasco da Gama, para quem transita no sentido Lucaia, e no cruzamento da rua Ponciano de Oliveira com a avenida Garibaldi.

Os motoristas também enfrentam intensidade no trânsito na avenida Garibaldi, nas imediações do Monumento Clériston Andrade; na avenida Adhemar de Barros, em Ondina, em frente a Universidade Federal da Bahia (Ufba), para quem vai seguir à orla, além da rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, perto do Bompreço, que já estava alagado por causa do vazamento de água.

Conforme a Transalvador, a região da avenida Centenário, próximo ao Viaduto dos Reis Católicos e na rua da Paciência (Rio Vermelho), ambos no sentido Barra, e nos dois sentidos da avenida Bonocô, próximo a Cresauto, a água já escoou e o tráfego voltou a fluir sem retenção.

