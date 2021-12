Chuva causa queda de árvore na Barra e provoca alagamentos

A chuva que atinge Salvador, na manhã desta quarta-feira, 15, causou a queda de uma árvore na rua Presidente Kennedy, próximo ao bar do Chico, na Barra. Os galhos caíram sobre a grade de um condomínio e de um carro que estava estacionado na via.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma equipe da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) foi acionada para remover a árvore, o que ocorreu por volta das 10h. Ninguém ficou ferido.

Logo após a remoção da árvore, o trânsito foi liberado no local.

Alagamentos

Além do incidente na Barra, há alagamentos em diversos pontos da cidade, como em Água de Meninos, na altura da sede da Polícia Federal; na avenida Contorno, próximo à Marinha e à Marina; na entrada da Estação da Lapa, nos dois sentidos; e no Dique do Tororó, sentido Lapa.

Apesar de não ter alagamentos, outras vias de Salvador apresentam lentidão por conta das chuvas e os motoristas devem redobrar a atenção na avenida Tancredo Neves, Paralela, Oswaldo Cruz, Octávio Mangabeira, sentido Centro.

Há congestionamento também na Silveira Martins, para que vai para o Cabula; no Caminho de Areia, sentido Ribeira; na Vasco da Gama, sentido Dique; e na Centenário, também sentido Dique.

Segundo a meteorologista Cláudia Valéria da Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mau tempo deve continuar na capital baiana próximos dias. E isso ocorre devido a uma convergência de umidade causada pela aproximação do inverno.

Por conta da queda da árvore, rua Presidente Kennedy foi interditada (Foto: Transalvador)

