Chuva causa pontos de alagamento em Salvador; confira

A chuva que atinge Salvador desde a madrugada deste sábado, 24, formou pontos de alagamento em ruas e avenidas da capital baiana. Por conta disso, os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela cidade.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), há o registro de pista alagada na avenida San Martins, sentido largo do Tanque; naLucaia, para quem vai para a avenida Garibaldi e no Dois Leões, na região da Baixa de Quintas.

Há pontos alagados também na avenida Adhemar de Barros, em Ondina e na avenida Garibaldi. Conforme o órgão, há também um trecho alagado na região do largo da Calçada, em frente à estação de trem, contudo não causa interferência no tráfego local.

Nas demais vias de Salvador, o fluxo de veículos ocorre sem retenção, segundo a Transalvador.

