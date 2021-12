Chuva causa infiltração no centro cirúrgico do Hospital Roberto Santos

O centro cirúrgico do Hospital Roberto Santos, no Cabula, está sem funcionar na manhã desta sexta-feira, 30, por conta da chuva que causa infiltração em parte da unidade. Funcionários, que não quiseram se identificar, estão com receio que o teto de uma das salas caia por conta da quantidade da água.

Em imagens divulgadas por meio do WhatsApp, é possível ver baldes sendo usados para impedir que a água alague o chão do centro, que é considerado antigo. Por conta do problema, as cirurgias teriam sido suspensas, o que não é confirmado pela assessoria de comunicação do hospital. O órgão informou que apenas houve atraso nos procedimentos.

Ainda segundo a assessoria, uma equipe de manutenção foi acionada às 5h para resolver o problema e que, assim que o serviço for finalizado, as cirurgias serão retomadas ainda hoje. Além disso, o órgão informou que uma reforma para o espaço já foi licitada, mas ainda não tem data para início das obras.

Baldes são usados para conter a água | Foto: Cidadão Repórter | Via WhatAspp

