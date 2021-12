Carros são atingidos por barro após asfalto ceder próximo à Dorival Caymmi

Um trecho na transversal da avenida Dorival Caymmi, sentido São Cristóvão, cedeu na manhã desta sexta-feira, 20, por conta da chuva que atinge a capital baiana.

Dois carros que passavam pela região de Itapuã ficaram presos no barro que escorreu para a pista da alameda Jardim de Itapuã, nas imediações do Instituto Baiano de Desenvolvimento Agrícola (IBDA).

Segundo moradores, o problema ocorreu após uma intervenção da Embasa no local. O órgão, por meio da assessoria de comunicação, informou que "técnicos da empresa já isolaram o local e estão realizando serviço emergencial de reconstituição do pavimento. A previsão de conclusão do trabalho é no sábado, 21".

