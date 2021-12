Após interrupção, linha 2 do Metrô volta a funcionar com velocidade reduzida

A linha 2 do metrô de Salvador voltou a funcionar após uma paralisação total causada pelas fortes chuvas que atingiram a capital baiana na manhã desta terça-feira, 26. A CCR Metrô Bahia, empresa que administra o sistema metroviário afirmou que o serviço retornou por volta das 15h.

Por meio de nota, a empresa relatou que por conta desta ocorrência, os trens estão circulando com velocidade reduzida no trecho entre as estações Acesso Norte e Detran. A Linha 1 não foi afetada e opera normalmente durante o dia.

Interrupção

A chuva intensa atinge Salvador provocou a interrupção da Linha 2 do sistema metroviário da cidade. O trecho entre as estações Acesso Norte e Detran ficou alagado, impedindo o tráfego dos trens sobre os trilhos.

A paralisação do serviço deixou centenas de usuários ilhados nas estações. Procurada pela reportagem, a assessoria da CCR Metrô emitiu a seguinte nota:

"A CCR Metrô Bahia informa que devido ao grande volume de chuvas que caiu em Salvador, o metrô está com operação temporariamente interrompida no trecho entre as estações Acesso Norte e Rodoviária. A equipe de manutenção está atuando no local para viabilizar a normalização da operação o mais breve possível. A concessionária ressalta ainda que está informando aos clientes sobre a ocorrência por meios de avisos sonoros e placas de sinalização nos trens e estações. Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) também estão fazendo a orientação presencial. A operação segue normal entre as estações Rodoviária e Aeroporto e em toda a Linha 1. Os passageiros que preferiram sair do sistema foram ressarcidos, em forma de bilhete, para uma nova viagem de metrô".

