A chuva que atinge Salvador causa diversos pontos de alagamento na manhã desta sexta-feira, 20, como nas avenidas Paralela e San Martin. Por conta disso, os motoristas devem redobrar a atenção ao volante.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), há uma poça de água embaixo do viaduto Canô Veloso, sentido rodoviária, o que causa congestionamento na avenida Pinto de Aguiar. A situação é parecida nos dois sentidos no largo da Calçada, na Cidade Baixa, e nas avenidas Regional e Gal Costa.

Ponto de alagamento nos trechos: • Viaduto Canô Veloso, sentido rodoviária. • Avenida San Martin, próximo ao Atacadão dos Pisos. • Avenida Bonocô, sentido Avenida ACM, imediações da Revisa. — Transalvador (@Transalvador1) 20 de abril de 2018

Por meio do WhatsApp do Portal A TARDE (71 - 9601-0020), leitores também relatam congestionamento em São Cristóvão por conta do alagamento da via, que atinge os dois lados. O mesmo ocorre na avenida Paralela, sentido aeroporto, próximo ao Parque de Exposições.

Alagamento na Paralela, próximo ao Parque de Exposições | Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Quem segue para o aeroporto, pela avenida Paralela, encontra intensidade no tráfego nas imediações da antiga Bahia Café Hall. Na avenida Bonocô, o fluxo também é complicado perto da Revisa, sentido avenida ACM.

A Transalvador registrou outros pontos de alagamento nos Barris, sentido Centro; na avenida Juracy Magalhães Jr., sentido Lucaia, logo após a Cidade Jardim; na Rótula do Abacaxi, sentido ACM; e na avenida San Martin, nas imediações do Atacadão dos Pisos.

Pontos de alagamento: • Barris, sentido centro. • Avenida Juracy Magalhães Jr., sentido Lucaia, após c. • Avenida Pinto de Aguiar, sentido Av. Paralela. • Rótula do Abacaxi, sentido ACM. — Transalvador (@Transalvador1) 20 de abril de 2018

Trânsito intenso na Paralela por conta da chuva nesta sexta | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Alagamentos causam transtornos em diversas vias de Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo