A TARDE faz campanha e recebe doações para desabrigados

Em solidariedade às vítimas das chuvas nas localidades de Barro Branco (San Martin) e Marotinho (Bom Juá), o Grupo A TARDE montou um posto de coleta em sua sede, localizada no Caminho das Árvores.

A partir desta quarta-feira, 29, podem ser entregues no local, das 8h às 18h, alimentos não perecíveis, água potável, materiais de higiene pessoal e limpeza, fraldas, colchões, roupas, calçados e artigos de cama, mesa e banho, em bom estado.

O recebimento das doações será interrompido no feriado do dia 1º e no fim de semana, sendo retomado na segunda-feira, dia 4 de maio, no mesmo local e horário.

OUTROS PONTOS DE DOAÇÕES

Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA)

As VSBA iniciaram a campanha "Salvador Solidária", onde estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, água potável, materiais de higiene pessoal e limpeza, fraldas, colchões, roupas, principalmente para crianças de 0 a 10 anos, assim como artigos de cama, mesa e banho para as vítimas da chuvas em Salvador. A sede das Voluntárias Sociais fica localizada na Rua Baronesa de Sauípe, bairro do Campo Grande. A instituição estará recebendo 24 horas por dia as doações.

Fundação Cidade Mãe

A Fundação Cidade Mãe (FCE), tem posto de coleta que recebe doações em horário comercial, das 8h às 17h, no endereço; Rua Professor Aloísio Carvalho, nº 219, Engenho Velho de Brotas, em frente ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). A chefe de gabinete da Fundação Cidade Mãe, Simone Miranda, informou que alimentos não-perecíveis, roupas, materiais de higiene pessoal e limpeza, vestuário, calçados, água mineral podem ser doados.

A assessoria de comunicação da Secretaria de Promoção, Esportes e Combate a Pobreza (Semps), órgão da prefeitura ligado a FCE, informou que as vítimas que foram atingidas pela chuvas, realizam cadastro social pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), e após esse cadastro, são encaminhadas para o setor de assistência social da Semps, onde será feita a avaliação de quais são as necessidades da família. Feito isso, as famílias recebem um encaminhamento para fazer a retirada dos donativos. Esta é uma ação conjunta entre Semps, FCE e Codesal.

Parque da Cidade

De 9 às 16h, o parque recebe todo o tipo de material. Mais informações podem ser obtidas através do número (71) 3202-7100.

Associação dos Procuradores do Estado da Bahia e Procuradoria Geral do Estado

A Associação dos Procuradores do Estado da Bahia (Apeb), em parceria com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), realizam campanha de arrecadação de donativos para as vítimas atingidas pelas últimas chuvas que deixaram o Hospital Santo Antônio, nas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) alagado na segunda-feira, 27. Roupas, agasalhos e demais doações poderam ser entregues até a próxima segunda-feira (04/05), das 9h às 18h, nas sedes da Apeb, localizada na Rua Alceu Amoroso Lima, Caminho das Árvores, nº 470, e da PGE, no Centro Administrativo da Bahia, 3ªAvenida, nº 370. Ainda de acordo com a associação, as doações serão entregues na terça-feira (05/05) pelo presidente da associação Marcos Sampaio.

Sede do Ilê Ayiê

Localizada no bairro do Curuzu, a Senzala do Barro Preto está aberta todos os dias, também aos sábados, até às 18h.

Colégio Antônio Vieira

Todas as doações podem ser feitas nos pátios do Ensino Fundamental e Médio. O colégio fica situado na Avenida Leovigildo Filgueiras, no bairro do Garcia.

Colégio Municipal Helena Magalhães

As doações podem ser feitas no local, que fica no bairro da Boa Vista do São Caetano, das 8h às 20h. O colégio também está servindo de abrigo.

Projeto Seja Semente

O projeto Seja Semente, também está realizando arrecadação de doações em diversos pontos entre Salvador e Região Metropolitana para as vítimas dos alagamentos. De acordo com uma das idealizadoras e fundadoras do projeto Simone Pires, o projeto está recebendo todos os tipos de doação, sejam alimentos não perecíveis, colchões, materiais de limpeza e higiene pessoal, móveis e dentre outros.

Os postos de coletas ficam nos seguintes endereços: academia Alcateia Crossfit, Rua das Rosas, nº 418, Pituba; Malibu Plaza Hotel - Av. Praia de Itapua Qd 19 lote 12 Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas; Curso Cejas - Centro de estudos José Aras, Rua Álvaro Augusto da Silva, 10 - Ondina; RH SOFT - Rua Métodio Coelho, 62 sala 108 Ed. Cidadela Center I, Cidadela; Transmarcelle - Rua José Roberto Ottoni, nº 12, Valéria; Loja Denny Sports - Salvador Shopping - 1º Piso.

