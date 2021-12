SalvadorCard: identificação biométrica deve valer em 2014

O sistema de identificação biométrica no Sistema de Transporte Coletivo por ônibus da capital baiana deve começar a ser usado pelos estudantes que utilizam o SalvadorCard a partir de fevereiro de 2014, segundo informou a assessoria de imprensa do Setps/SalvadorCard, nesta sexta-feira, 8.

Na próxima segunda-feira, 11, o SalvadorCard dará início ao teste-piloto para o uso da identificação biométrica. Participam da amostragem 500 estudantes de cinco escolas cadastrados no Sistema de Meia Passagem Estudantil, 100 rodoviários (beneficiários da gratuidade) e quatro empresas operadoras.

O período de testes se estende até fevereiro, quando a tecnologia deverá entrar definitivamente em vigor para todos os estudantes. O cadastramento das digitais dos estudantes deverá ser feito até 6 de janeiro de 2014, data a partir da qual não serão mais vendidos créditos de meia passagem aos estudantes que não tiverem sido cadastrados.

O sistema vem sendo testado pelos estudantes nos postos SalvadorCard há cinco meses. O teste-piloto tem como objetivo avaliar o desempenho do equipamento em movimento e reforçar, através da prática, o treinamento dos cobradores no uso da nova tecnologia.

Conforme a assessoria do Setps/SalvadorCard, os estudantes das escolas selecionadas estão sendo previamente informados em reuniões com monitores do SalvadorCard e por cartazes e banners afixados em locais estratégicos.

Teste-piloto

Na segunda, 11, o teste-piloto será iniciado no Colégio Estadual Landulfo Alves (na Calçada) e, a partir do dia 18, será ampliado para os colégios estaduais José Augusto Tourinho Dantas (São Cristovão), Eraldo Tinoco (Sete de Abril), Thales de Azevedo (Costa Azul) e para a Escola Djalma Pessoa/Sesi (Piatã).

As empresas selecionadas são: Rio Vermelho, Transol, União e Verdemar.

adblock ativo