SalvadorCard ganha mais um ponto de recarga

Os usuários do SalvadorCard ganharam mais um ponto de recargar na capital baiana nesta segunda-feira, 21. O novo ponto está localizado no piso L1 do Shopping Cajazeiras e os atendimentos vão seguir o horário de funcionamento do centro comercial.

No local, os usuários do transporte público poderão fazer recarregas de cartões de meia-passagem estudantil e bilhete avulso. Além disso, mediante a recarga de duas tarifas de ônibus (R$6,60), os usuários receberão gratuitamente um cartão de bilhete avulso, o que garante a realização de integração no sistema de transporte e traz mais segurança aos passageiros.

Segundo o secretário Municipal de Mobilidade, Fábio Mota, a localização do novo ponto atende uma reivindicação da população de ampliação do serviço. “Antes dessa gestão, o usuário era obrigado a se dirigir a um dos três postos do SalvadorCard, no Comércio, Lapa ou Iguatemi. Hoje, a população não precisa mais sair de seu bairro. além dos shoppings e faculdades, temos também mais de 175 pontos credenciados em toda cidade”, disse por meio de nota.

Atualmente, os usuários já contam com atendimento nos shoppings Barra, da Bahia, Salvador e Salvador Norte; nos postos do SalvadorCard da Estação da Lapa, do Comércio, do Iguatemi, da Estação Pirajá e nas Prefeituras-Bairro. Os serviços também podem ser realizados através do SalvadorCard Móvel e dos 175 pontos da rede credenciada. A lista de todos os pontos pode ser conferida no site do cartão.

