SalvadorCard da Lapa não vai abrir no sábado

O posto do SalvadorCard localizado na Estação Lapa não vai funcionar nesse sábado, 3. O serviço será normalizado somente na segunda-feira, 5.

O posto do Comércio funcionará apenas para venda de créditos, excepcionalmente, no sábado, das 7h às 15h. Já o posto do Iguatemi também abrirá em horário normal, das 7h às 15h.

O fechamento temporário se deve às obras de requalificação da Lapa.

