Salvador vence Prêmio Nacional do Turismo

O projeto Visit Salvador da Bahia, da Prefeitura de Salvador, venceu o Prêmio Nacional do Turismo 2019, na categoria marketing e comercialização. O prêmio foi recebido nesta quarta-feira, 4, pelo secretário de Cultura e Turismo Cláudio Tinoco, durante cerimônia em Belo Horizonte.

Mais de 1,6 mil peças de conteúdo já foram divulgadas, com o objetivo de apresentar as vivências e experiências de Salvador para os turistas. O projeto é digital e já alcançou mais de 60 milhões de pessoas de todo o mundo por meio das redes sociais, do site, do YouTube e do Spotify, com foco no visitante e na experiência que ele encontra na capital baiana.

O secretário de Cultura e Turismo falou sobre importância do prêmio e do projeto para divulgar a cidade. "Salvador está sendo novamente reconhecida pelos importantes projetos que estão sendo implantados na gestão do Prefeito ACM Neto. É com muita felicidade que recebemos esse prêmio, que mostra o protagonismo de Salvador nas ações de turismo em todo o país", ressalta, Tinoco.

O Visit Salvador da Bahia apresenta museus, equipamentos culturais, os blocos afro, igrejas, restaurantes, bares, praias e pontos turísticos da capital baiana para os turistas. Além de ter nas plataformas webséries, vídeo-roteiros, animações e posts curiosos.

adblock ativo