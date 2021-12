Salvador vai sediar maior evento técnico de acústica

Salvador vai sediar no próximo dia 15 de maio o maior evento técnico deste ano no segmento de acústica do Brasil. O IV Workshop de Acústica Arquitetônica terá a participação de alguns dos maiores nomes nacionais do setor. O evento tem entrada gratuita e acontece no Hotel Sheraton, antigo Hotel da Bahia.

No workshop serão discutidos temas como conforto acústico, soluções acústicas alternativas e sustentáveis, acústica no ambiente urbano e impactos da poluição sonora na saúde e qualidade de vida. O público também poderá conferir o showroom de materiais acústicos.

