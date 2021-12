Salvador vai gastar R$ 30 mi para tapar buracos

A Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) informou que segue, nesta quarta-feira, 22, com as ações da Operação Tapa-Buracos nas principais avenidas da cidade e em bairros populares. Segundo o órgão, os trabalhos já começaram na avenidas Paralela, Gal Costa, São Cristóvão, Suburbana, Pinto de Aguiar, além da Via Regional.

Conforme a Sucop, as ações também são realizadas na Rua Albino Fernandes (Sussuarana), Cajazeiras VIII, Rua Oscar Seixas (Pirajá), Rua Lúcio Manoel da Hora (Boca do Rio) e Rua Benedito Jenkis (Águas Claras).

A requalificação total da malha viária, que está sendo realizada no Caminho de Areia, Avenida Juracy Magalhães e orla, entre Itapuã e Pituba, continua em andamento. Os três locais ainda estão na fase de fresamento, que consiste na retirada do asfalto velho para permitir a colocação de um novo, prevenindo o aparecimento de novas fissuras nas vias.

No Caminho de Areia, o fresamento acontece durante o dia e à noite para acelerar as obras. Já na Avenida Juracy Magalhães e orla só acontece à noite por causa da redução do tráfego de veículos. De acordo com a Sucop, nos três locais, o custo será de R$ 5 milhões, mas em toda a cidade o investimento será da ordem de R$ 15 milhões. Com as ações de tapa-buracos, serão mais R$ 15 milhões, totalizando investimentos de cerca de R$ 30 milhões para melhoria da malha viária da capital baiana.

Nilo Peçanha - A Sucop informou, ainda, que a Rua Nilo Peçanha, na Calçada, passa por amplo processo de requalificação, com obras de micro e macrodrenagem e colocação de uma capa asfáltica completamente nova. Segundo o órgão, a está sendo realizada nesta quarta a última etapa de colocação do asfalto.

Com a revisão final, que vai avaliar se há necessidade de outras intervenções, a expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados até o final da semana.

adblock ativo