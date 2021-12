Salvador Vai de Bike terá seis novas estações

O Movimento Salvador Vai de Bike ganha seis novas estações de compartilhamento de bicicletas, nesta terça-feira, 11. Elas vão funcionar na região do ferryboat, Terminal da França, Largo do Papagaio, Porto dos Tainheiros, Largo da Ribeira e Praça Conselheiro Almeida Couto (em frente ao Colégio Salesiano de Nazaré).

Com a estação da Barra, assim que for reativada após as obras de requalificação da orla, serão 40 espalhadas em toda a cidade. Na região, estão disponíveis as estações da Avenida Centenário, Jardim Apipema e Praça do Sol (Ondina).

De acordo com a Assessoria Geral de Comunicação (Agecom), Salvador é a quinta capital brasileira a implantar o sistema. Inaugurada em 22 de setembro, a iniciativa acumula mais de 141.000 viagens realizadas e já supera 67 mil pessoas cadastradas.

Ainda segundo informações da Agecom, os ciclistas podem fazer quantas viagens quiserem durante todo o dia. As estações de compartilhamento funcionam todos os dias, de 6h às 22h. Os interessados podem realizar a habilitação de credenciamento atraves do siteBikeSalvador .A taxa anual é de R$10.

