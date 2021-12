Salvador Vai de Bike inaugura cinco estações neste domingo

O projeto Salvador Vai de Bike inaugura cinco novas estações. A partir deste domingo, 23, estarão disponíveis à população as estações da Praça Divina e Largo do Papagaio, na Ribeira; Estação de Trem, na Calçada; Marina, no Comércio; e no fim de linha de Brotas.

A estimativa do Escritório Municipal da Copa do Mundo (Ecopa) é que a capital baiana conte com 40 estações até o final do mês. Até agora, mais de 64 mil pessoas já estão cadastradas no projeto.

