Salvador Vai de Bike ganha 20 novas estações

A partir deste domingo, 3, vinte novos postos do movimento Salvador Vai de Bike entrarão em funcionamento em Salvador. Na primeira fase do programa, foram implantadas cinco, no Campo Grande, Praça da Piedade, Praça Castro Alves, Porto da Barra e Jardim Apipema.

Agora, as estações de compartilhamento de bicicletas serão instaladas na Avenida Centenário, Corredor da Vitória, Praça Bahia Sol, Parque Cruz Aguiar, Largo da Mariquita, Amaralina, Rua Ceará, Praça Marconi, Praça Nossa Senhora da Luz, Parque Costa Azul, Jardim de Alah, Boca do Rio, Praia de Patamares, Avenida Pinto de Aguiar e Imbuí.

Uma ciclofaixa será inaugurada no Comércio a partir deste sábado, 2. A faixa, que começa na Bahia Marina, passa pelo Mercado Modelo e chega aos Fuzileiros Navais, funcionará das 7h às 16h, além de operar regularmente aos domingos e demais feriados.

A ciclofaixa que vai do Campo Grande ao Centro Histórico funcionará no sábado, das 7h às 16h, contando com sinalização e monitoramento, garantindo segurança aos condutores.

Para participar do programa, é preciso se credenciar no site e pagar taxa anual de R$ 10.

