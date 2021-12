Salvador vacina cerca de 495 mil contra gripe

Cerca de 495 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe em Salvador desde o início da campanha de vacinação, em 18 de abril. O balanço foi divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta sexta-feira, 9, último dia da ação, que estava aberta para o público em geral desde a última semana.

Prevista, inicialmente, para terminar em 26 de maio, a campanha foi prorrogada com o intuito de alcançar a meta de vacinação. Na capital baiana, o objetivo era alcançar 90% do público-alvo – idosos, crianças, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, professores, portadores de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, povos indígenas e detentos.

No entanto, de acordo com a SMS, nenhum dos grupos prioritários alcançou o número de vacinados exigido pelo Ministério da Saúde (MS). O balanço do órgão revelou, ainda, que os grupos prioritários somaram 75% da meta. Crianças e gestantes – que, respectivamente, alcançaram 49 % e 56% – foram os que obtiveram menor participação em Salvador.

A subcoordenadora de imunização do município, Doiane Lemos, ressaltou que, após o MS autorizar a liberação da vacina para toda população, cresceu a demanda nas unidades de Salvador. “Aumentou a procura pela dose. Depois da liberação, cerca de 40 mil pessoas a mais foram vacinadas no período”, disse.

Segundo ela, a vacina continuará disponível nos postos mesmo com o final da campanha, no entanto, desta vez, não será voltada para o público em geral. “A prioridade será para as crianças que tomaram a vacina este ano pela primeira vez, pois é necessário receber a segunda dose após 30 dias”.

Prevenção

Quem queria ser imunizado contra a gripe teve que correr até os postos para garantir a vacina nesta sexta. Foi o caso do representante comercial Raimundo Budião, 71, e a esposa Rosa Martins, 63. “Eu acompanho minha vacina desde que eu tinha 50 anos”, disse Raimundo.

Para Rosa, o acompanhamento em família é prazeroso. “Acho interessante campanhas como essa. Quando ele me contou que terminava hoje, procuramos o posto”, afirmou.

A técnica de enfermagem Elisamara Salves, 32 anos, aproveitou o último dia da campanha para levar o filho de 6 anos para receber a dose: “Sei dos malefícios que a gripe pode trazer para as crianças”.

Doiane destaca que o objetivo da campanha é prevenir complicações ocasionadas pelo vírus: “Idosos, crianças, gestantes e portadores de doença crônica costumam ter baixa imunidade. Quando ele adquire a influenza, pode evoluir para uma complicação maior ou um possível óbito”.

*Estagiário sob orientação do editor-coordenador Luiz Lasserre

