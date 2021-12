Salvador teve 90% de ocupação em hotéis no mês de junho

Salvador foi a cidade-sede da Copa que teve o segundo maior índice de ocupação da rede hoteleira durante a primeira fase da Copa do Mundo: foram 90% de ocupação no período de 11 a 18 de junho. A média geral de ocupação nas 12 cidades-sede ficou em 80%, com o maior índice no Rio de Janeiro (92%).

Durante a primeira etapa do campeonato, os jogos na Arena Fonte Nova trouxeram à capital baiana as torcidas da Espanha, Holanda, Alemanha, Portugal, Suíça, França, Bósnia e Irã. Além dos hotéis, os estrangeiros movimentaram bares, restaurantes, lojas e segmento de prestação de serviço, fortalecendo os negócios e a economia da cidade.

Os turistas podem obter informações sobre o Estado com o Disque Bahia Turismo durante 24h, através do telefone 71 3103-3103, ou presencialmente através dos postos de Serviço de Atendimento ao Turista localizados no aeroporto, porto, rodoviária, Terreiro de Jesus, Pelourinho e Barra.

