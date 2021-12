Salvador terá ventos com até 40 km/h até esta sexta

Entre esta quarta-feira, 17, e a manhã desta sexta-feira, 19, Salvador terá fortes ventos com velocidade de até 40 km/h, é o que informa a Capitania dos Portos da Bahia. A passagem de um sistema frontal também pode provocar, na direção Sudoeste a Sudeste, com intensidade de 74 km/h.

Este sistema também pode provocar ventos de direção Sul a Sudeste, com intensidade de até 60 km/h, entre o litoral dos estados da Bahia, ao norte de Salvador e de Alagoas, e ao sul de Maceió.

Entre as noites desta quarta e sexta, a intensificação dos ventos alísios pode gerar ventos na direção Sudeste, com intensidade de até 60 km/h, entre o litoral do estado do Rio Grande do Norte, ao norte de Natal e o estado do Maranhão; e ao sul de São Luís.

Ondas de até 4,5m

Ainda segundo a Capitania dos Portos, devido ao deslocamento do sistema frontal, será possível ver na manhã de hoje e na sexta a noite de direção sul a sudeste ondas com altura entre 3m e 4,5m, na Bahia e ao sul de Salvador. Já entre a manhã desta quinta-feira, 18 e a noite de sexta, será possível ver, de direção Sudoeste a Sudeste, ondas com altura entre 3m e 4m, nos estados da Bahia e Pernambuco, ao norte de Salvador e ao sul de Recife.

A Marinha do Brasil recomenda que pessoas que praticam qualquer esporte náutico, as embarcações de esporte e pesca não naveguem em águas abertas. Também é orientado que as agências e condutores de embarcações de transporte marítimo pessoal façam uma avaliação criteriosa sobre a necessidade de interromper o serviço e redobrem os cuidados no fundeio e amarração das embarcações, evitando que estas soltem e fiquem à deriva.

De acordo com a Capitania dos Portos da Bahia, a chegada do inverno no hemisfério sul, tornam as mudanças climáticas mais frequentes.

Avisos

Os avisos de tempo chuvoso são emitidos através do site da Marinha do Brasil e os mesmos também são publicados no Facebook e no aplicativo Boletim ao Mar.

