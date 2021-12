Salvador terá Réveillon 'andante' com o trio de Carlinhos

Após os comentários de que o Réveillon em Salvador corria o risco de não ocorrer por falta de recursos da prefeitura, o músico Carlinhos Brown e o prefeito João Henrique Carneiro firmaram, nesta quarta-feira, 5, uma parceria para que, ao menos na Barra, a celebração da virada do ano aconteça. O Réveillon será 'andante', com trio elétrico circulando da Barra a Ondina.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador, Brown abriu mão do cachê. O cantor e compositor também fará contato com outros artistas. "Vou conversar com os que ainda não estão comprometidos com shows para a data", afirmou. O artista disse que veria a possibilidade de chamar cantores revelados no programa The Voice, da Rede Globo. O músico salientou que Salvador precisa de união e de uma grande festa para comemorar todas as glórias conquistadas em 2012.

Recursos - A TARDE noticiou no dia 30 de novembro que o Réveillon de Salvador poderia não ocorrer porque a Prefeitura Municipal não teria R$ 1,5 milhão para bancar a festa. Na tarde daquele mesmo dia, o presidente da Empresa de Turismo S.A. (Saltur), Jonga Cunha, viajava para conseguir patrocínio para a celebração. A Secretaria Estadual do Turismo havia anunciado no dia 3 que liberaria parte dos recursos necessários, por meio da Bahiatursa (empresa oficial do turismo baiano).



