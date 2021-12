Salvador terá redução na frota de ônibus a partir de sábado

A frota de ônibus em Salvador vai sofrer redução neste sábado, 26. A operação, antecipada pelo secretário de Mobilidade, Fábio Mota, será colocada em prática em função do movimento nacional dos caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel e a consequente falta de distribuição de combustíveis no país.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a frota do sábado será de 50% nos horários de pico e 40% nos outros períodos. Jáno domingo, 27, o sistema funcionará com 30% da frota durante todo o dia. Já na segunda e terça, a operação terá 80% da frota nos horários de pico e 40% nos outros horários. A frota da capital baiana é composta por 2,6 mil veículos.

A medida é válida enquanto durar a paralisação dos caminhoneiros, que segue pelo quarto dia consecutivo, com manifestações nas rodovias em todo o país.

