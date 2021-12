Salvador terá novo 'Dia D' de mobilização para vacina contra H1N1

Faltando menos de dez dias para o término da campanha de vacinação contra a gripe e a baixa adesão por parte da população, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja outro dia de mobilização, uma espécie de "Dia D" municipal, para o próximo sábado, 26. Os locais que receberão postos móveis devem ser divulgados até esta sexta-feira, 25.

Este ano, até o dia 19 de maio, foram notificados em todo estado 153 casos de Influenza A H1N1, com 18 mortes, conforme dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Os óbitos foram registrados em Salvador (11) e nos municípios de Camaçari, Irará, Lauro de Freitas, Retirolândia, Saúde, Serrinha e Vitória da Conquista, com uma morte cada.

Em Salvador, cerca de 350 mil pessoas foram vacinadas até o momento, o que representa 59% do público-alvo. O número esperado pela SMS para este período era de 80%, de acordo com a subcoordenadora de Imunização do município, Doiane Lemos.

“Nos anos anteriores, o avanço em relação à vacinação foi maior. Desde 2013 a gente vem alcançando a meta”, salienta Doiane. A meta é imunizar 90% das 540 mil elegíveis em Salvador para receberem o imunobiológico.

