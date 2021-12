Salvador terá muito sol no primeiro final de semana do ano

O primeiro final de semana de 2013 em Salvador será de sol, com temperaturas altas, segundo informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista para sexta, 4, sábado, 5, e domingo, 6, é de 23 a 24ºC. A máxima pode chegar a 33ºC na região. As condições serão típicas de verão: o sol aparece com mais força em boa parte do dia com pancadas de chuva em áreas isoladas, especialmente no final da tarde e madrugada.

De acordo com o Inmet, o sábado será mais agradável para as atividades de lazer, porque o sol predomina entre poucas nuvens, elevando as temperaturas. No domingo, os soteropolitanos podem aproveitar as praias do litoral tranquilamente, já que o clima deve ser mais intenso.



Entretanto, os meteorologistas alertam que o índice de raios ultravioleta (UV) será extremo neste domingo e orienta a população a evitar a exposição ao sol em horários próximos ao meio dia e uso de chapéu e óculos escuros para proteger os olhos. Além desses cuidados, a população deve usar protetor solar com FPS 15 ou superior pelo menos a cada duas horas. Com crianças o uso deve ser redobrado. O alto índice de UV em contato com a pele pode causa câncer, envelhecimento precoce e alterações no sistema imunológico.

adblock ativo