Salvador terá locais para descarte de pneus

Salvador não terá mais problema para recolher pneus sem utilidade. A partir de janeiro de 2017, cada revendedora funcionará como ponto de descarte do artefato de borracha.

Condutores que tiverem pneus desgastados poderão conferir os locais de coleta pelo aplicativo Coleta Seletiva Salvador. A ferramenta funciona nas plataformas Play Store e Apple Store. Já é possível conhecer pontos para descarte de medicamentos, pilhas e eletrônicos, entre outros.

A iniciativa é fruto do termo de ajustamento de conduta (TAC) assinado, nesta quarta-feira, 14, pela Secretaria Cidade Sustentável (Secis) em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), Reciclanip, Limpurb e Ministério Público da Bahia.

Conforme o documento, o objetivo do TAC é incluir nos programas municipais de educação ambiental, ações e orientações sobre o adequado descarte de pneus inservíveis.

A previsão é que no início do próximo ano, o TAC seja homologado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Segundo André Fraga, secretário da Secis, o documento atende à Lei 12.305/2010, que implementa a política nacional de resíduos sólidos. “A lei institui os princípios da responsabilidade compartilhada e da logística reversa”, explicou o gestor.

Ele também destacou que quando alguma pessoa for comprar pneus novos pode deixar os velhos no ponto de coleta.

Questionado sobre os impactos desta ação, André Fraga respondeu que a coleta é essencial.

“Os resíduos descartados de forma inadequada acabam poluindo rios e bueiros, além do risco de doenças a população”.

Responsabilidade

Criada pela Associação Nacional da Indústria de Pneus (Anip) para coleta de unidades inservíveis, a Reciclanip coletou e destinou mais de 383,9 mil toneladas do material de forma ambientalmente correta entre janeiro e outubro deste ano.

“Ele é um derivado de petróleo. Ao ser queimado, gera poluição atmosférica, poluir e entupir córregos”, explica a pesquisadora e mestranda em produção vegetal, pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Lore de Paula, 27 anos.

