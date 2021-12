Salvador terá final de semana com tempo instável

A chegada do inverno no último dia 21 trouxe para Salvador dias chuvosos e temperaturas mais frescas. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a temperatura no fim de semana não atingirá mais do que 25º C.

Na sexta-feira, 27, o céu deve ficar encoberto por nuvens, intercalado por curtos períodos de sol na capital. A temperatura mínima é de 24º C e, a máxima, 25º C.

Já o fim de semana promete ser de chuva a qualquer hora do dia, com céu nublado principalmente no domingo. No sábado, a mínima é de 23º C e, a máxima, 24º C. No domingo, a mínima é de 22º C e, a máxima, 25º C, com 90% de probabilidade de chuva.

No sul da Bahia, nesta sexta-feira, 27, a temperatura mínima pode chegar a 15º C, com chuva isolada. Nas demais regiões do estado, o fim de semana terá períodos curtos de sol intercalados com nuvens.

