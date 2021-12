Salvador terá curso de masturbação para mulheres

Depois do curso de sexo oral, agora as soteropolitanas poderão ter dicas de masturbação. O curso, promovido pelo portal Mundo da Intimidade, acontece no próximo dia 10 de setembro. O evento é restrito ao público feminino e disponibiliza 40 vagas.

Durante 2 horas de aula, as alunas vão aprender técnicas de masturbação e pontos erógenos do corpo feminino e masculino. O curso é presencial e tem o custo de R$ 50.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cursosintimidade@gmail.com ou Whatsapp (71) 9981-6689.

