Salvador terá combustível nesta terça, garante presidente de sindicato

Após a chegada de caminhões que possibilitaram o abastecimento de alguns postos de combustíveis em Salvador nesta segunda-feira, 28, a medida deve ser mantida em toda a cidade também nesta terça, 29.

A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus. "Estamos conseguindo manter essa pegada de passar caminhões e, com esta tendência, com certeza Salvador terá combustível amanhã (terça)", disse ele em entrevista à TV Bahia.

Segundo o presidente do sindicato, mais de dez carretas conseguiram chegar na capital baiana e distribuirá o seu conteúdo entre três postos de gasolina, totalizando o fornecimento de 300 mil litros de combustível pela cidade.

Na manhã desta segunda, Tannus havia declarado que a situação ficaria complicada para os motoristas baianos, caso os caminhoneiros não voltassem à ativa, durante reunião na sede do Sindicombustíveis-Bahia.

Filas em postos

Assim como nesta segunda, os motoristas devem se preparar para enfrentar as filas nos postos na busca por abastecimento. Houve registro de grande fluxo de veículos em diferentes regiões da capital baiana, como nas avenidas Tancredo Neves e Heitor Dias, na rodoviária e nos dois sentidos da BR-324.

"Realmente, a necessidade é grande e nós temos que entender que estamos vivendo um momento de greve, que está trazendo sérias consequências negativas para a população", ressaltou Tannus.

A mobilização nacional dos caminhoneiros, que chegou ao oitavo dia nesta segunda, é motivada pelo aumento do preço do diesel. A causa também é apoiada por diferentes setores da sociedade. Nesta segunda, estudantes de faculdades, escolas e cursos pré-vestibular realizaram protestos na região do Shopping da Bahia e seguiram em caminhada até a avenida Luiz Viana (Paralela), reivindicando a redução do preço dos combustíveis e outras questões sociais.

Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (ABCam), José da Fonseca Lopes, cerca de 250 mil caminhões são mantidos em pontos de paralisação em diversas regiões do país, incluindo a Bahia. Esse número representa cerca de 30% do total que ficou parado ao longo do últimos dias da greve.

