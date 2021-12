Salvador terá cinco grandes festas gratuitas no Réveillon

Ceias de natal, vestimentas de festas e inúmeros amigos secretos. Quem já não tem mais dinheiro para novos gastos e, ainda assim, espera curtir o Réveillon em Salvador ou na região metropolitana (RMS), os eventos gratuitos podem satisfazer a mente e o bolso. Na capital baiana, turistas e conterrâneos poderão curtir, ao menos, cinco grandes shows entre 31 de dezembro e 1º de janeiro.

A maior das festas será realizada no Farol da Barra, a partir das 19h30. O Réveillon da Alegria, como é conhecida a tradicional festa do bairro da Barra, contará com as participações de Waltinho Queiroz, Armandinho Macedo, Carlinhos Brown e Jau (com participações de Márcia Short e Carla Visi).

Quem gosta de samba poderá curtir a virada do ano no Mercado do Peixe, próximo ao Largo de Dinha, no bairro do Rio Vermelho. Irão animar a festa no local, a partir das 19h30, os cantores do Projeto Sampovo (Toti Gira, Lindete Souza e Gal do Beco) , Grupo Fora da Mídia, Nelson Rufino, Grupo Movimento e Sangue Brasileiro.

Os moradores do subúrbio ferroviário de Salvador, e quem mais quiser aparecer, também poderão assistir a um grande espetáculo. A partir das 22 horas, o grupo Gangue Aê e Diego Moraes farão a festa na Praia de São Tomé de Paripe. O momento da virada, por volta da meia-noite, será animado pelo cantor de pagode romântico, Alexandre Pires.

Por volta das 18 horas do dia 1º de janeiro, as atenções do público se voltam para o Farol da Barra, onde a cantora Daniela Mercury fará o tradicional festa de ressaca do Réveillon, conhecida como Pôr do Som. A artista terá como convidados a banda Cabeça de Nós Todos e Taís Nader.

Além da festa da virada, o público também poderá curtir o primeiro pôr-do-sol de 2013 no Mercado do Peixe, no Rio Vermelho. A partir das 18 horas, por meio da Associação dos Permissionários do Mercado e uma marca de cerveja, o local receberá o show gratuito de Magary Lord e Ludmillah Anjos (partipante do programa The Voice Brasil).

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a virada no ano deve ser curtida nas praias. É o exemplo de Lauro de Freitas. Segundo a prefeitura da cidade, as praias de Buraquinho, Vilas e Ipitanga terão queima de fogos e som ao vivo.



